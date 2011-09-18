Вчитель з Лондона несподівано став віце-прем'єром Сомалі

Викладач англійської мови в лондонському коледжі, 64-річний Мохаммед ІБРАГІМ звільнився з роботи з огляду на призначення віце-прем`єр-мінстром уряду Сомалі.

Як повідомляє РІА «Новости», під час літніх канікул М.ІБРАГІМ, який упродовж останніх двох років навчав сомалійських дітей англійської мови у Newman Catholic College на півночі англійської столиці, одержав звістку про призначення на пост заступника глави уряду і міністра закордонних справ Сомалі.

Центральний уряд Сомалі очолює Абдівелі Мохаммед АЛІ, випускник економічного факультету Гарварду, призначений новим прем`єр-міністром Сомалі наприкінці червня цього року на тлі конфлікту між президентом країни Шарифом Шейхом АХМЕДОМ і спікером парламенту Шарифом Хасаном Шейхом АДЕНОМ.

Новий прем`єр уряду Сомалі поставив завдання сформувати новий кабінет з числа сомалійців, які здобули освіту на Заході, закликавши їх повернутися на батьківщину для відновлення країни. До нового кабінету увійшли сомалійці зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Фінляндії і Великої Британії.