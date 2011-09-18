Обама запропонує підвищити податки для мільйонерів

Президент США Барак Обама в понеділок запропонує Конгресу прийняти так званий "податок Баффета", повідомляє Reuters.

Обама пропонує, щоб багаті платники податків, тобто ті, хто заробляє більше 1 мільйона доларів, платили щонайменше стільки ж, скільки платять сім`ї, які належать до середнього класу.

Підвищити податки для супербагатих американців раніше запропонував мільярдер Воррен Баффет. За його словами, у 2010 році він заплатив прибутковий податок у розмірі 6,9 мільйона доларів, тобто 17,4 відсотка від своїх доходів, натомість для його партнерів з інвестфонду Berkshire Hathaway податки склали в середньому 36 відсотків.

Як пояснює агентство, відповідно до податкового кодексу США, відсотки за вкладами, дивіденди і подібними доходами оподатковуються за ставкою 15 відсотків, а ставка на звичайні доходи становить від 10 до 35 відсотків.

За даними газети "Нью-Йорк Таймс", нова ставка торкнеться 0,3% платників податків, або менше 450 тисяч осіб.

Втім, малоймовірно, що пропозиція Обами буде схвалена республіканськими законодавцями, зазначає "Нью-Йорк таймс", однак за допомогою акценту на найбагатших президент "посилює контраст між республіканцями і демократами з тієї теми, з якою він піде на вибори в 2012 році".

Республіканці в конгресі раніше відмовили уряду в підвищенні податків для багатих американців, не зваживши на заяви Обами про те, що держава втратила в результаті 700 млрд. дол.