Аварія на японській АЕС гірша за чорнобильську

Експерти стверджують, що аварія на японській атомній електростанції (АЕС) "Фукусіма-1" набагато небезпечніше, ніж катастрофа в Чорнобилі в 1986 р. Про це йдеться в сюжеті, знятому для телеканалу "Аль-Джазіра" кореспондентом Стівом Чао (Steve Chao) в Токіо.

Журналіст розмовляв з багатьма вченими і колегами, які проводили розслідування аварії на японській АЕС. За їх словами, щодня з пошкодженого підприємства продовжується витік щонайменше одного млн беккерелів радіації, хоча з моменту аварії минуло вже вісім місяців.

Експерти зазначають, що в результаті кількість радіації, яку буде викинуто в довкілля з "Фукусіми-1" перевищить загальний обсяг забруднення, що стався в результаті вибуху на Чорнобильській АЕС. Якщо це справді так, то аварія на "Фукусімі-1" стане найбільшою катастрофою на атомних електростанціях в історії людства.

Журналіст "Аль-Джазіри" говорив також з мешканцями населених пунктів, розташованих неподалік від аварійного підприємства, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Вони розповіли кореспондентові, що у них є ознаки хвороб, які викликає передозування радіації.