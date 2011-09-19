Піратська партія Німеччини вперше ввійде до парламенту

За результатами екзит-полів, соціал-демократична партія Німеччини отримує на виборах до берлінського парламенту 28,5% голосів.

Християнські демократи набирають трохи більше 23 відсотків. До трійки лідерів також потрапила партія "Зелених", які набрали 18,5%, передає Reuters. Партія "Ліві" здобула 11,5%. Піратська партія Німеччини отримала 8,6 відсотка голосів - завдяки такому результату вона вперше у своїй історії увійде в регіональний парламент.

Вільна демократична партія Німеччини, партнери Ангели Меркель з правоцентристської коаліції, не змогла подолати п`ятивідсотковий бар`єр.

У цьому році партія німецького канцлера зазнала поразки на виборах вже у шістьох федеральних землях, зауважує Бі-бі-сі.

Результати недільних виборів в Берліні визначать склад нового земельного парламенту, а також кандидатуру нового правлячого бургомістра міста.