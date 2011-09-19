Штурман загиблого Ту-134 був п'яним

Експертиза встановила, що штурман літака Ту-134, який розбився в червні 2011 р. під Петрозаводськом, був п`яний. Про це повідомив керівник управління взаємодії зі ЗМІ Слідчого комітету РФ Володимир Маркін в інтерв`ю програмі "Вести недели".

"За результатами судово-медичної експертизи вже відомо, що штурман повітряного судна перебував у стані алкогольного сп`яніння", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Фахівці дійшли висновку, що штурман А. безпосередньо перед польотом випив близько склянки горілки. При цьому він успішно пройшов медичну комісію.

"Він дійшов до трапа, піднявся, дістав пляшку горілки, випив 100 грам - і хто його перевірить?" - сказав про загиблого штурмана у передачі "Спеціальний кореспондент" льотчик-випробувач, Герой Росії Магомед Толбоєв.

Колишня теща А. пояснила, що однією з причин пияцтва штурмана було його розлучення з дружиною: "Піддавав. Бо льотчик. Але мав одне правило: він перед польотом за день ніколи не приймав", - додала жінка.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Ту-134 авіакомпанії "РусЕйр" розбився 20 червня 2011 в Карелії на 16-му км автотраси Петрозаводськ - Суоярві. Лайнер прямував рейсом Москва-Петрозаводськ. За реєстраційною відомістю, на борту літака були 43 пасажири і 9 членів екіпажу. У результаті аварії сталося загоряння літака. Загинули 47 осіб, в т.ч. троє громадян України.