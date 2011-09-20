В ООН підняли новий лівійський прапор
23:32, 20 вересня 2011Світ
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"Не в останню чергу завдяки зусиллям міжнародного співтовариства"
У штаб-квартирі Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку сьогодні було піднято новий лівійський прапор. На церемонії були присутні Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, лідер Національної перехідної ради Лівії Мустафа Абдель Джаліль і президент США Барак Обама, повідомляє Радіо Свобода.
Перед початком переговорів між представниками США та членами Національної перехідної ради Обама заявив, що сьогодні почалася нова глава в історії Лівії - не в останню чергу завдяки зусиллям міжнародного співтовариства.
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