В ООН підняли новий лівійський прапор

У штаб-квартирі Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку сьогодні було піднято новий лівійський прапор. На церемонії були присутні Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, лідер Національної перехідної ради Лівії Мустафа Абдель Джаліль і президент США Барак Обама, повідомляє Радіо Свобода.

Перед початком переговорів між представниками США та членами Національної перехідної ради Обама заявив, що сьогодні почалася нова глава в історії Лівії - не в останню чергу завдяки зусиллям міжнародного співтовариства.