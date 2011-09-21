МВФ пророкує нові економічні потрясіння

Міжнародний валютний фонд виступив із застереженням про те, що світова економіка вступає в "небезпечну нову фазу", повідомляє Бі-бі-сі.

За даними організації, для США та країн єврозони підвищилися ризики нової рецесії, що може завдати серйозної шкоди економіці інших країн. У своєму останньому прогнозі МВФ пише про загрозу того, що надто поспішні скорочення бюджетних асигнувань в Америці продовжать працювати на погіршення економічних перспектив.

Європейському центробанкові експерти фонду радять приготуватися до скорочення процентних ставок, а європейським лідерам слід поспішити з введенням тих антикризових заходів, про які вже було домовлено.

Автори доповіді також дорікають ключовим країнам Азії в тому, що ті докладають недостатньо зусиль для насичення світового товарного ринку.