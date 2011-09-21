"Справа Ширака" провалилася

Прокурор, який веде справу колишнього президента Франції Жака Ширака, попросив у вівторок, 20 вересня, виправдати підсудного. Таке ж рішення він запропонував винести щодо інших дев`яти обвинувачених у справі, що стосується діяльності Ширака на посаді мера Парижа, повідомляє Agence France-Presse.

Слідство стверджує, що в період з 1992 по 1995 рік Ширак найняв на роботу в мерію Парижа кілька десятків "мертвих душ", щоб залучити додаткові кошти для фінансування своєї партії. За даними Associated Press, 20 вересня прокурор заявив, що доказів того, що робочі місця дійсно були фіктивними, немає.