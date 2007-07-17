Лукашенко ”перетрахнув” керівництво КДБ і своєї особистої охорони
22:40, 17 липня 2007Світ
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Держбезпека потребує зміцнення
Президент Білорусії Олександр Лукашенко звільнив з посади голову Комітету держбезпеки Степана Сухоренка та його першого заступника Василя Дементея, повідомляє БелТА. Силовиків звільнено з формулюванням "у зв`язку з переходом на іншу роботу".
Новим начальником КДБ призначений Юрій Жадобін, який до цього очолював Службу безпеки білоруського президента. Його місце посяде Андрій Втюркін, що займав пост начальника управління особистої охорони в президентській службі безпеки.
Президент, як повідомляється, доручив новому керівництву КДБ "в найкоротші терміни внести пропозиції щодо кадрового зміцнення Комітету держбезпеки".
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