Лукашенко ”перетрахнув” керівництво КДБ і своєї особистої охорони

Президент Білорусії Олександр Лукашенко звільнив з посади голову Комітету держбезпеки Степана Сухоренка та його першого заступника Василя Дементея, повідомляє БелТА. Силовиків звільнено з формулюванням "у зв`язку з переходом на іншу роботу".

Новим начальником КДБ призначений Юрій Жадобін, який до цього очолював Службу безпеки білоруського президента. Його місце посяде Андрій Втюркін, що займав пост начальника управління особистої охорони в президентській службі безпеки.

Президент, як повідомляється, доручив новому керівництву КДБ "в найкоротші терміни внести пропозиції щодо кадрового зміцнення Комітету держбезпеки".