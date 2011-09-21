НАТО продовжила операцію в Лівії до повної перемоги над Каддафі

Оскільки після приходу до влади Перехідного національної ради в Лівії все ще залишаються осередки опору сил Каддафі, Північноатлантичний альянс продовжив військову операцію ще на три місяці - до кінця грудня. Таке рішення ухвалене за підсумками засідання в Брюсселі, передає Reuters з посиланням на повідомлення дипломатів.

Військова кампанія НАТО в Лівії мала закінчитися 27 вересня, проте представники альянсу чітко дали зрозуміти, що операція триватиме доки не буде повністю усунуто загрозу, що походить від Каддафі.

Це вже друге таке рішення: раніше операція була продовжена на три місяці на початку червня. Авіація НАТО завдає ударів по важкій техніці прихильників М.Каддафі, а військові кораблі альянсу забезпечують дотримання ембарго ООН на постачання зброї в країну.