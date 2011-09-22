У Росії вважають неможливим газопровід через Каспійське море

У Держдумі РФ вважають, що побудувати Транскаспійський газопровід без визначення статусу Каспійського моря не можливо.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ сказав у середу, 21 вересня, журналістам у Москві.

«Ми знаємо, що міжнародний статус Каспія не визначено. За такої ситуації нереально побудувати Транскаспійський трубопровід. По суті, це завжди було внутрішнє море Радянського Союзу, незважаючи на те, що частину має Іран – з ним була окрема угода. За таких умов будувати таку споруду як газопровід - неможливо», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, також залишається відкритим питання забезпечення екологічних норм при проведенні таких робіт.

При цьому він нагадав, що Єврокомісія одержала мандат на проведення переговорів з Туркменістаном і Азербайджаном за цим проектом.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що Транскаспійський газопровід з`єднає туркменський і азербайджанський береги Каспія для експорту газу через Азербайджан до європейських країн. За маршрутом Тенгіз (Казахстан) - Туркменбаши (Туркменістан) - Баку (Азербайджан) - Тбілісі (Грузія) - Ерзурум (Туреччина) планується щороку транспортувати 20-30 мільярдів кубометрів газу. Вартість проекту оцінюється в 7,9 млрд. євро.

Газопровід на ділянці Баку-Тбілісі-Ерзурум вже функціонує. З приводу морської частини проекту є розбіжності. Росія та Іран вважають, що питання прокладання трубопроводів по дну Каспійського моря мають розв`язуватися за згодою всіх прикаспійських країн. Азербайджан, Казахстан і Туркменістан виходять з того, що це питання може розв`язуватися двома договірними сторонами, а не усіма п`ятьма прибережними державами.