Росія приготувала для росіян в інших країнах 46 млн. доларів

Росія витратить на підтримку співвітчизників у 2012-2014 роках близько 46 млн. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови уряду РФ Олександр ЖУКОВ у Держдумі РФ під час засідання комісії з координації і взаємодії із співвітчизниками.

Він відзначив, що практична підтримка співвітчизників здійснюється на основі затверджуваних урядом трирічних програм, зокрема, цього року закінчується дія програми, яка була затверджена на 2009-2011 роки.

За його словами, за цей час РФ виділила понад 1 млрд. рублів. (близько 33 млн. дол.) на підтримку співвітчизників.

«Зараз за дорученням уряду завершується міжвідомче узгодження нової програми на 2012-2014 роки. Ця програма підготовлена міжвідомчою робочою групою, її проект буде внесено в уряд не пізніше 1 жовтня цього року. За оцінками, витрати приблизно можуть становити у 2012 році – 430 млн. рублів., у 2013 році – 456 млн. рублів., у 2014 році – 481 млн. рублів. Такі пропозиції у бюджетному плануванні», - сказав О.ЖУКОВ.

За його словами, близько 30 млн. осіб у світі пов`язані історичним корінням з Росією.

О.ЖУКОВ підкреслив, що завдання уряду РФ добитися того, щоб всі російські співвітчизники стали рівноправними громадянами у країнах проживання і користувалися усіма правами, свободами відповідно до загально світових стандартів. Також РФ добиватиметься, щоб ця категорія громадян могла зберігати свою етнокультурну самобутність, підтримуючи духовний зв`язок з Росією.

Він переконаний, що мають бути створені умови, за яких усі охочі громадяни даної категорії могли повернутися на Батьківщину.

О.ЖУКОВ підкреслив, що одним із завдань РФ є підтримка російської мови за кордоном: «Я думаю, всі чудово розуміють, що російська мова – це основа, яка нас пов`язує із співвітчизниками».

З 2012 року також почне діяти Фонд підтримки російських співвітчизників за кордоном. «З урахуванням рекомендації Світового конгресу співвітчизників указом Президента РФ від 25 травня цього року створено Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном. Цей фонд почне працювати з наступного, 2012 року", - сказав О.ЖУКОВ.

За його словами, фонд націлено на надання необхідної допомоги співвітчизникам як у разі порушення владою держави проживання їх прав, свобод та інтересів, так і для налагоджування системної роботи з громадськими об`єднаннями співвітчизників, а також з метою запобігання дискримінації за національними ознаками.

О.ЖУКОВ повідомив, що ведеться активна інформаційна робота з підтримки співвітчизників. Зокрема, створено низку спеціалізованих російських журналів, надається фінансова підтримка як друкованим, так і електронним ЗМІ.

Він також повідомив, що за час роботи програми з переселення співвітчизників за 2007-2011 роки до Росії повернулося близько 50 тис. осіб, з них 11% - з України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Росії вважає, що в Україні проживає 8 млн. російських співвітчизників.