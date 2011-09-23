Створення спільного підручника історії Росії й України йде «непросто».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ РФ, голова урядової Комісії у справах співвітчизників за кордоном Сергій ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання сайту «Пам`ятай Росію».

«У рамках двостороннього проекту з Україною у нас відбувається такий експеримент – підготовка спільного підручника історії. Це вельми непросто і для них, і для нас, оскільки зачіпає глибини національної самосвідомості», - сказав С.ЛАВРОВ.

При цьому він наголосив, що МЗС РФ активно підтримує заходи із захисту історичної пам`яті. Він вважає, що цим повинні займатися не політики, а історики. «Наприклад, ми виступаємо за створення спільних комісій істориків. Вже сформовано такі комісії за участю польських, латиських, литовських і німецьких істориків. Домовляємося про створення такої комісії з Японією», - відзначив глава МЗС РФ.

С.ЛАВРОВ додав, що в напрямі захисту історичної пам`яті активно працює Інститут загальної історії РАН. «У них у рамках СНД є дуже важливий проект, який ми всіляко підтримуватимемо. Значення його в тому, що історики вже на сучасному етапі намагаються виробляти загальні підходи до історії нашого спільного життя у складі Російської імперії, а потім – СРСР», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він наголосив, що програма максимум – створити спільні підручники історії.

«Із зрозумілих причин це вельми непросто – адже націоналістичні настрої так чи інакше пробиваються. І прагнення трохи інакше висловити спільну історію в частині, яка стосується їх, у наших партнерів присутні. Але тим важливіша така робота», - сказав С.ЛАВРОВ.