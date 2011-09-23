Армія Ізраїлю приведено в повну боєготовність

Армія оборони Ізраїлю в п`ятницю підвищила рівень боєготовності військ до максимального у зв`язку з інформацією про підготовку теракту на ізраїльсько-єгипетському кордоні, йдеться в поширеному повідомленні прес-служби Армії оборони Ізраїлю.

За інформацією ізраїльських військових, ісламістське угруповання ХАМАС готує теракт на кордоні Ізраїлю та Єгипту, щоб перешкодити діям керівника Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса, який звернувся до Генасамблеї ООН із заявкою на повноправне членство в Організації Об`єднаних Націй.

Раніше керівництво ХАМАС розкритикувало позицію палестинського керівництва щодо приєднання до ООН, нагадує РІА "Новости".