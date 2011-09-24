Посол України взяв участь у вшануванні Столипіна в Білорусі

У рамках святкування 210-річчя утворення Гродненської губернії Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь Віктор ТИХОНОВ відвідав Гродненську область.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, під час поїздки Гродненською областю В.ТИХОНОВ зустрівся з губернатором Семеном ШАПІРО.

В.ТИХОНОВ подякував керівництву області за запрошення взяти участь в торжествах з нагоди 210-річчя утворення Гродненської губернії. Він відзначив, що перебуває під враженням від побаченого в регіоні.

«Я вперше відвідую вашу область і те, що вже довелося побачити, вражає своєю природною пишністю, вбранням міст і сіл, багатством історичної спадщини, дивовижним поєднанням західної і слов`янської культури, католицтва і православ`я, а найголовніше – великодушністю людей, які живуть на цій землі», - сказав посол України.

На зустрічі також обговорювалися питання економічного співробітництва, експорту-імпорту на міжрегіональному рівні, складання білоруської сільгосптехніки в Україні.

«Мені як послу України в Республіці Білорусь приємно відзначити, що відносини між нашими слов`янськими народами і державами розвиваються динамічно, безперервно і завжди зі знаком «плюс», - сказав В.ТИХОНОВ.

Посол України також взяв участь у відкритті Пам`ятної дошки Петру Столипіну, видатному російському державному діячеві і гродненському губернаторові в 1902-1903 рр.