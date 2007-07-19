Скотланд-Ярд арештував потенційного вбивцю Березовського

Скотланд-Ярд офіційно підтвердив інформацію про арешт підозрюваного в підготовці замаху на російського підприємця Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

Представники британських правоохоронних органів розповіли, що затриманий, якого ЗМІ називають безпосереднім виконавцем замаху на Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, був узятий під варту в центрі Лондона 21 червня 2007 року. Після затримання, уточнюється в заяві Скотланд-Ярду, ця людина була передана імміграційним властям. Ніякої інформації про подальшу долю затриманого представники правоохоронних органів повідомляти не стали.

Вперше інформація про підготовлюваний замах на Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО з`явилася у випусках британських газет за 18 липня. Пізніше в середу російський підприємець, що постійно проживає у Великій Британії, зібрав прес-конференцію, на якій розкрив деякі подробиці замаху, якому запобігли.

Зокрема, Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ розповів, що вбивця мав призначити йому ділову зустріч в Лондоні, під час якої і скоїти замах. Яким чином мало бути скоєне вбивство, російський підприємець уточнювати не став.