У Білорусії тарифи на ЖКГ прив'язали до курсу долара

У Білорусії з 1 вересня 2011 р. тарифи на електричну та теплову енергію для юридичних осіб і індивідуальних підприємців прив`язані до курсу долара, повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді країни.

Відповідно до постанови Міністерства економіки Білорусії, формула розрахунку тарифів буде враховувати курс долара до білоруського рубля, встановлений Національним банком на день оформлення платіжних документів, і курс Нацбанку на день встановлення тарифів Міністерством економіки. Постанова про нову систему ціноутворення поки офіційно не оприлюднена і не набула чинності, тобто фактично прийнята "заднім числом".

Новий порядок формування тарифів, як вважають в уряді, дозволить компенсувати витрати постачальників ресурсів і виробників енергії, які безпосередньо залежать від коливань валютних курсів.