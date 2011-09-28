У Польщі двоє людей зірвало рекордний джек-пот

Двоє переможців розділять найбільший за всю історію функціонування польської лотереї Lotto виграш в близько 17 мільйонів доларів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного спортивного тоталізатора (Totalizator Sportowy) Польщі.

„Ніхто раніше не виграв таких великих грошей в Lotto. Це означає, що разом вчорашнім голосуванням були побиті одразу два рекорди – загальної суми та розміру виграшу”, - відзначає прес-служба.

Попередній рекордний виграш був зафіксований в квітні минулого року, коли один із гравців виграв близько 7 мільйонів доларів (за поточним курсом).

За даними польських медіа, виграші квитки з шістьма вгаданими номерами були продані у Варшаві та близько 20-тисячному містечку Реда на узбережжі Балтійського моря.

За даними CBOS, з 2010 року, в ігри державного тоталізатора грають близько 40% громадян 38-мільйонної Польщі.