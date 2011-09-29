ЄС підтримує білоруську опозицію в кулуарах
22:30, 29 вересня 2011Світ
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На саміті "Східне партнерство"
Європейський Союз продовжить надавати підтримку демократичної опозиції в Білорусі.
Як повідомляє Радіо Свобода, голова комісії з прав людини Ради Європи Томас Хаммарберг і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрілися сьогодні з провідними білоруськими опозиціонерами в кулуарах саміту учасників програми "Східне партнерство" у Варшаві.
Сікорський зазначив, що відносини Євросоюзу з Білоруссю залежатимуть від ставлення президента Олександра Лукашенка до дисидентів.
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