ЄС підтримує білоруську опозицію в кулуарах

Європейський Союз продовжить надавати підтримку демократичної опозиції в Білорусі.

Як повідомляє Радіо Свобода, голова комісії з прав людини Ради Європи Томас Хаммарберг і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрілися сьогодні з провідними білоруськими опозиціонерами в кулуарах саміту учасників програми "Східне партнерство" у Варшаві.

Сікорський зазначив, що відносини Євросоюзу з Білоруссю залежатимуть від ставлення президента Олександра Лукашенка до дисидентів.