Туск побачив «позитивні сигнали» у справі Тимошенко

Судовий процес над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО може ускладнити завершення переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив глава польського уряду Дональд ТУСК сьогодні у Варшаві.

Прем`єр головуючої з липня цього року в ЄС Польщі відзначив, що учасники варшаського саміту "Східного партнерства" підтвердили необхідність дотримання Україною демократичних стандартів для європейської інтеграції.

"Ставимо ці цінності дуже високо, в тому числі коли розмовляємо про європейську перспективу наших партнерів", - сказав Д.ТУСК.

Він зауважив, що укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом підтримують не лише нинішній український Президент Віктор ЯНУКОВИЧА, але й заарештована у серпні колишня глава уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

Д.ТУСК запевнив, що Польща спільно з іншими державами планує сприяти парафуванню документа до кінця цього року, зауваживши, що ця справа також залежатиме від розвитку ситуації з Ю.ТИМОШЕНКО.

"Погане ставлення до опозиції, ламання демократичних стандартів може кинути тінь на завершення цих переговорів", - сказав він.

Глава уряду Польщі зауважив, що польська влада слідкує за "справою ТИМОШЕНКО", контактуючи не лише із представниками влади, але також і з соратниками екс-прем’єра.

"Бачимо позитивні сигнали", - сказав при цьому Д.ТУСК.

Присутній на прес-конференції голова Ради Євросоюзу Герман Ван РОМПЕЙ додав, що учасники саміту "Східного партнерства" обговорювали справу Ю.ТИМОШЕНКО вчора під час урочистого прийому, сьогодні під час пленарних засідань, а також в ході двосторонніх зустрічей, зокрема, з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"Ми всі виголошували занепокоєння долею колишнього прем`єра та стосовно можливого вибіркового застосування правосуддя проти представників попередньої влади", - сказав Г.Ван РОМПЕЙ.

"Це серйозна справа, та ми дуже чітко про це говоримо", - сказав він.

Водночас голова Ради Євросоюзу зауважив, що самі представники української опозиції, серед яких Ю.ТИМОШЕНКО, підтримують укладення Угоди про асоціацію України з ЄС, незважаючи на їх ситуацію.