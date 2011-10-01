Сирійці в Україні вимагають відставки президента

У Харкові на площі Свободи близько 200 громадян Сирії проводять демонстрацію з вимогою відсторонення від влади Президента Сирії Башара Аль-АСАДА та його уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, сирійці, які проживають у Харкові, зібралися перед пам’ятником Леніна.

Вони тримають державні прапори Сирії та України, а також транспаранти з написами: «Наша революція продовжується проти цього тирана», «Росія, не закривай очі на масові вбивства людей, які в тебе вірять», «Ми не релігійні фанатики! Ми живемо на святій землі і хочемо звичайного людського життя».

За словами одного з учасників акції, громадяни Сирії вимагають від Росії не ветувати на засіданнях Ради Безпеки ООН резолюцію про застосування сили проти військ Президента Б.АЛЬ-АСАДА. Він наголосив, що революція у Сирії триває вже понад 7 місяців і за цей час загинуло більше 3 тис. мирних жителів та ще близько 120 тис. заарештовано.

«Ми хочемо повернутися додому, але не можемо, бо нас одразу заарештують», - заявив учасник акції.

Він зауважив, що подібні акції проходять по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, антиурядові протести в Сирії розпочалися у середині березня в місті Дераа, а потім перекинулися на інші регіони. Опозиція вимагає відставки Президента Башара Аль-АСАДА і проведення реформ в країні. США, ЄС, Франція, Велика Британія, Німеччина і кілька інших країн закликали Б.АСАДА піти у відставку. 19 вересня заступник верховного комісара ООН з прав людини Гюн-Вха КАН повідомила, що число жертв зіткнень у Сирії зросло до 2,7 тис. осіб.