Дружба з Росією переживає крах ілюзій

Головним очевидним ефектом від запуску газопроводу «Північний потік» стане розбалансування відносин Росії з Україною і Білоруссю.

Про це в своїй статті для ZN.ua пише політолог Андреас Умланд. За його словами, наразі існує певна рівновага економічних сил між Москвою, з одного боку, Києвом та Мінськом - з іншого. В той час як Білорусь і Україна залежать від поставок російського газу, Росії потрібні безперебійно функціонуюючі газопроводи, що проходять через території двох «братніх народів».

Поява нової транспортної магістралі - введення в дію «Північного потоку» - навряд чи призведе до негайного конфлікту, вважає експерт. Тим не менше, для Кремля стане великою спокусою використовувати цей новий економічний важіль для «перезавантаження» своїх відносин з двома колишніми радянськими республіками.

«Залишається тільки сподіватися, що російські лідери усвідомлюють вже згадану вище подвійність такого підходу, - пише автор. - Безпосередні козирі, які Росія може отримати від використання „Північного потоку“, в політичних цілях можуть здатися значними. Довгострокові ж ефекти від тиску на нові економічні важелі будуть такими ж неоднозначними, як і у випадку „вдалих“ російських переговорів про газову угоду в січні 2009-го.

Сьогодні в результаті завищення ціни на газ для України українська проросійська еліта і громадяни переживають крах власних ілюзій щодо дружби з Росією. Якщо Росія ще більше збільшить тиск на Україну, відповідно збільшиться і розчарування потенційних друзів Росії в Україні».