Сирійська опозиція сформувала Національну раду

Сирійська опозиція заявила про формування Національної ради, до складу якого увійшли всі партії-супротивники режиму чинного президента Башара АСАДА, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

"Рада Сирії відкрита для участі всіх сирійців. Це незалежна рада, що представляє суверенний сирійський народ у боротьбі за його свободу", - заявив професор, вчений і політолог сирійсько-французького походження з Сорбонни Бурхан ГАЛЬЮН, котрий зачитав журналістам установчий маніфест ради.

Антиурядові протести в Сирії почалися в середині березня в місті Дераа, на півдні країни, а потім перекинулися на інші регіони. За даними ООН, число жертв сутичок перевищило 2,7 тисячі чоловік. Сирійські власті кажуть про 1,5 тисячі загиблих, 800 з яких - представники сил правопорядку. Опозиція вимагає відставки президента Башара АСАДА і політичних перетворень. США і Євросоюз закликали Б.АСАДА піти у відставку.