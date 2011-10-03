Стали відомі імена перших Нобелівських лауреатів

Цьогоріч нагороду розділили між собою одразу троє вчених.

Брюс Бойтлер, Ральф Стайман і Жюль Хофман - це імена тих учених, чиї роботи Нобелівський комітет визнав найважливішими. Перші двоє працюють у США, а Хофман, який народився у Люксембурзі, займається дослідницькою роботою у Франції. Нагороду вони отримали за роботи, пов`язані з імунною системою, - заявив голова Нобелівського комітету.

Учені вивчали комах, які захищали себе від шкідників. Фахівців цікавило, як імунна система протидіє грибковим мікроорганізмам. Хофман дійшов висновку, що один з генів має ключову роль в процесі і відповідає за реакцію імунітету на загрозу. Що ж до інших вчених, то вони, як зазначив сьогодні голова Нобелівського комітету, досліджували цю проблему іншими методами.

Завтра у шведській столиці назвуть володаря Нобелівської премії з фізики.

Эхо Москвы