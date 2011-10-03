Пірати пограбували хімічний танкер біля узбережжя Беніну, повідомляється в оприлюднених сьогодні матеріалах Міжнародного морського бюро.

За його даними, озброєні автоматами пірати захопили танкер і загнали весь екіпаж в одну з кают, де моряки провели всю ніч. Тим часом пірати пограбували танкер, забрали готівку і всі цінності, які змогли знайти на борту, після чого зникли. Ніхто з членів команди не постраждав.

Повідомлень про те, в яку суму оцінюються вкрадені речі, не надходило, зауважує РосБізнесКонсалтинг.