Путін написав статтю про перспективи Євразійського союзу

Митний союз Російської Федерації, Білорусії і Казахстану має поступово перерости в Євразійський союз, який стане "зв`язкою" між Європою та Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. Про це пише прем`єр-міністр РФ Володимир Путін у статті для газети "Известия".

В.Путін зазначає, що триватиме й поступове розширення кола учасників Митного союзу та Єдиного економічного простору за рахунок "повноцінного підключення до роботи Киргизії і Таджикистану".

"Євразійський союз - це відкритий проект. Ми вітаємо приєднання до нього інших партнерів, і насамперед країн Співдружності. При цьому не збираємося когось квапити чи підштовхувати. Це має бути суверенне рішення держави, продиктоване власними довгостроковими національними інтересами", - пише В.Путін.

При цьому він зазначає, що "деякі сусіди РФ пояснюють небажання брати участь у просунутих інтеграційних проектах на пострадянському просторі тим, що це нібито суперечить їх європейському вибору".

"Вважаю, що це помилкова розвилка. Ми не збираємося ні від кого відгороджуватися і будь-кому протистояти. Євразійський союз будуватиметься на універсальних принципах інтеграційних як невід`ємна частина Великої Європи, об`єднаної єдиними цінностями свободи, демократії та ринкових законів", - наголошує російський прем`єр .

"Тепер учасником діалогу з ЄС стане Митний, а в подальшому і Євразійський союз. Таким чином, входження до Євразійського союзу, крім прямих економічних вигод, дозволить кожному з його учасників швидше і на сильніших позиціях інтегруватися в Європу", - робить висновок В.Путін.