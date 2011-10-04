Росія приєднається до СОТ до кінця року

Росія приєднається до Світової організації торгівлі (СОТ) до кінця 2011 року, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на думку торгового представника США Рона Кірка.

У понеділок Кірк провів зустріч з першим віце-прем`єром РФ Ігорем Шуваловим, який перебуває в Вашингтоні. На зустрічі обговорювалося, зокрема, процес приєднання до СОТ.

"Кірк висловив упевненість, що решта питань, включно з прийнятним для всіх результатом двосторонніх переговорів між Росією і Грузією, могли б бути вирішені таким чином, щоб Росія могла добитися... приєднання до СОТ до кінця поточного року", - йдеться в заяві офісу торгового представника, поширеного за підсумками переговорів Кірка з Шуваловим.

Росія веде переговори про приєднання до СОТ останні 17 років.