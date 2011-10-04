Білорусь залишиться в "Східному партнерстві"

Білорусія збереже участь у програмі Євросоюзу "Східне партнерство", заявив глава МЗС країни Сергій Мартинов.

Раніше білоруська сторона відмовилася від участі в саміті "Східного партнерства" у Варшаві на знак протесту проти рішення організаторів не запрошувати Олександра Лукашенка на зустріч.

"Ми не брали участі в саміті у Варшаві, але участь Білорусі в програмі" Східне партнерство "збережеться", - цитує Бі-бі-сі.

За його словами, з точки зору Білорусії в цій програмі багато недоліків, і Мінськ розраховує, що надалі "Східне партнерство" буде наповнений конкретними проектами.

Програма "Східне партнерство" націлена на зближення ЄС з Азербайджаном, Вірменією Грузією, Молдовою, Білорусією та Україною. Програма не передбачає можливості членства в ЄС, але припускає політичне та економічне зближення з організацією, включаючи полегшення візового режиму та співробітництво у сфері енергетики.