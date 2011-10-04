У Румунії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,1 стався в румунському повіті Вранча о 05.40 за місцевим часом, повідомляє РІА «Новости».

"Осередок землетрусу залягав на глибині 130 кілометрів. Останній раз землетрус такої сили було зафіксовано у 2009 році. Землетруси у повіті Вранча - звичайне явище", - сказала журналістам прес-секретар Національного інституту дослідження фізики землі Мірча РАДУЛЯН.

Підземні поштовхи були такої сили, що їх відчували навіть жителі румунської столиці - міста Бухарест.

Згідно із заявою місцевої поліції, руйнувань не зафіксовано.

Повіт Вранча розташований поблизу від північнокарпатського хребта і є найбільш сейсмонебезпечним районом у Румунії.