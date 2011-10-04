Прес-секретар Путіна високо оцінив правління Брежнєва

Дмитро Пєсков, прес-секретар російського прем`єра Володимира Путіна, високо відгукнувся про історичну роль радянського лідера Леоніда Брежнєва, повідомляє Радіо Свобода.

З цими заявами Пєсков виступив у вівторок ввечері в ефірі телеканалу «Дощ». Він повідомив, що дізнався про рішення Путіна знову балотуватися в президенти тільки на з`їзді «Єдиної Росії» і зазначив, що розмови про повторення в Росії брежнєвського застою веде частина «московського соціуму», чиї настрої сильно відрізняються від поглядів більшості громадян Росії.

За словами Дмитра Пєскова, в період правління Брежнєва СРСР успішно розвивався, що дозволяє вважати його «величезним плюсом» для країни.