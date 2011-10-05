Більшість загиблих від вибуху - студенти

Ісламська повстанське угрупування Аль-Шабаб взяла на себе відповідальність за вибух в столиці Сомалі, в результаті якого загинули більше 70 людей і близько сотні поранено, повідомляє Бі-бі-сі.

Вибух в Могадішо став найкровопролитнішою акцією, досконалої Аль-Шабаб за свою п`ятирічну історію, а також однією з найбільш смертоносних атак за двадцять років громадянської війни в Сомалі.

Вантажівка, набитий вибухівкою, злетів на повітря біля будівлі міністерства вищої освіти.

Більшість жертв - студенти та їхні батьки, які очікували оголошення результатів відбору стипендіатів для навчання за кордоном.