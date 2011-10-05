Держдума розгляне антидемпінгові заходи проти третіх країн

Держдума сьогодні розгляне Угоду про порядок застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів протягом перехідного періоду з метою узгодити застосування країнами Митного союзу (МС) спеціальних захисних заходів у торгівлі з третіми країнами, повідомляє РІА "Новости".

Угодою передбачено, що захисні заходи, які застосовуються відповідно до національного законодавства країни МС щодо імпорту товарів з третіх країн, повинні бути переглянуті. Перегляд дозволить виявити, чи завдано збитку (або чи є загроза збитку) національному виробникові внаслідок імпорту аналогічного товару, виходячи із загального обсягу виробництва держав МС.

Такий перегляд необхідний, оскільки у країн МС тепер спільна митна територія, і потрібно враховувати одночасно інтереси виробників трьох союзних держав.