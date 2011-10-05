У Казахстані комуністи опинились поза законом

Спеціалізований міжрайонний адміністративний суд Алмати прийняв рішення припинити діяльність Комуністичної партії Казахстану (КПК).

Як повідомляє Газета.Ru, раніше прокуратура Алмати порушила адміністративне провадження стосовно першого секретаря ЦК компартії Газіза АЛДАМЖАРОВА за участь у незареєстрованому опозиційному об'єднанні «Халик майдани – Народний фронт».

«Вони вважають, що партія бере участь у діяльності незареєстрованого руху. Але якщо на те пішло, у «Народного фронту» навіть статуту немає, і складно встановити юридично, що я є його членом, – не погодився з рішенням суду Г.АЛДАМЖАРОВ. – Штрафні санкції застосували до мене і винесли постанову припинити діяльність партії. Ми, звісно, подаватимемо апеляцію, але я, якщо чесно, думаю, що це марно».

«Ми тепер не можемо брати участь у дострокових парламентських виборах. Вважаю, що все саме через це й затівалося», – додав комуніст.

Опозиційні незареєстровані «Алга» («Вперед») і КПК оголосили про об'єднання в «Народний фронт» наприкінці червня.