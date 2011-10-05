Новий землетрус стався в Японії
14:59, 05 жовтня 2011Світ
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Поштовхи відчувалися у восьми префектурах
Землетрус магнітудою 5,3 стався в префектурі Нагано в центральній частині основного японського острова Хонсю.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на головне метеорологічне управління Японії.
Епіцентр землетрусу знаходився на півночі префектури Нагано. Осередок землетрусу заліг на глибині 10 кілометрів.
Поштовхи відчувалися у восьми префектурах. Загрози цунамі немає.
Інформації про потерпілих і руйнування не надходило.
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