У Судані бджоли атакували торговий караван

Напад бджолиного рою на торговий караван на заході Судану забрав життя більше 10 людей, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на суданську газету "Ахир Ляхза".

За словами очевидця пригоди, четверо людей померли від укусів бджіл на місці, ще семеро померли пізніше.

Крім того, за його словами, після цієї події близько десяти людей залишаються зниклими безвісти. Вони збилися з шляху, намагаючись врятуватися від комах.