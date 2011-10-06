Італійська Wikipedia закрилася на знак протесту

Італомовний сайт Інтернет-енциклопедії Wikipedia тимчасово закритий - на знак протесту проти схвалених урядом Італії поправок до закону про ЗМІ, повідомляє Радіо Свобода.

Поправки зобов`язують вебсайти протягом 48 годин вносити корективи у свої матеріали, якщо отримано скаргу від особи або організації, які вважають їх зміст образливим для себе. При цьому редакція сайту позбавлена ​​права на апеляцію.

Парламент Італії розпочав у середу розгляд поправок. Біля будинку парламенту зібралися групи громадян, які вимагають відхилення законопроекту.

Прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що документ спрямований на захист недоторканності приватного життя.