Італійська Wikipedia закрилася на знак протесту
00:48, 06 жовтня 2011Світ
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Берлусконі "виправив" закон про ЗМІ
Італомовний сайт Інтернет-енциклопедії Wikipedia тимчасово закритий - на знак протесту проти схвалених урядом Італії поправок до закону про ЗМІ, повідомляє Радіо Свобода.
Поправки зобов`язують вебсайти протягом 48 годин вносити корективи у свої матеріали, якщо отримано скаргу від особи або організації, які вважають їх зміст образливим для себе. При цьому редакція сайту позбавлена права на апеляцію.
Парламент Італії розпочав у середу розгляд поправок. Біля будинку парламенту зібралися групи громадян, які вимагають відхилення законопроекту.
Прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що документ спрямований на захист недоторканності приватного життя.
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