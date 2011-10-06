Оприлюднено рейтинг 200 кращих університетів світу

Всесвітньо відомий Гарвардський університет (США) вперше за вісім років втратив лідерство у впливовому світовому рейтингу Times Higher Education, який складає однойменна британська газета на підставі даних, наданих агентством Thomson Reuters.

Цей щорічний рейтинг - найскладніший і зважений з усіх існуючих рейтингів і являє собою достовірний перелік 200 кращих університетів світу, зауважує РІА "Новости".

Гарвард з його 375-річною історією, який входить до "Ліги плюща", втратив перше місце вперше за вісім років публікації рейтингу університетів світу від Times Higher Education.

З вершини списку його відтіснив Каліфорнійський технологічний інститут - набагато молодший вуз меншого розміру з більш вузькою спеціалізацією. Своїм успіхом Каліфорнійський технологічний інститут зобов`язаний стабільно високим показникам за всіма критеріями оцінки, а також різкому (16-відсотковому) збільшенню фінансування науково-дослідної роботи.

Більше того, Гарварду довелося розділити друге місце з ще одним каліфорнійським навчальним закладом - Стенфордським університетом.

Рейтинг цього року свідчить про те, що вузи США продовжують займати провідні позиції в сфері вищої освіти: до першої десятки ввійшли сім американських університетів, а серед кращих 200 вузів світу їх 75.

Наступною після США країною з найбільшою кількістю успішних вузів є Великобританія - серед 200 найкращих університетів світу - 32 з цієї країни. За нею йдуть Нідерланди та Німеччина з 12 вузами кожна, Канада з дев`ятьма і Австралія з сімома університетами. Також у списку - університети Швеції, Данії, Фінляндії, Бельгії, Ірландії, Ізраїлю, Японії, Китаю, Тайваню, Сінгапуру, ПАР, Бразилії та інших країн. Російських навчальних закладів в числі 200 кращих, за версією Times Higher Education, немає, зауважує РІА "Новости".

У давній суперечці між британськими університетами Оксфорд тепер офіційно здобув статус кращого, випередивши у рейтингу Кембридж. Оскільки шанси на успіх гуманітарних і технічних вузів нині зрівнялися, Оксфорд, який приділяє велику увагу мистецтву і гуманітарним наукам, випередив Кембридж, який славний факультетами природничих наук.

Імперський коледж Лондона став третім британським навчальним закладом, який увійшов до десятки кращих університетів світу. Університетський коледж Лондона потрапив до двадцятки кращих, але розрив між елітними вузами Великобританії та іншими престижними університетами країни збільшується.

Оцінка університетів відбувається за 13 показниками, при складанні рейтингу беруться до уваги всі основні завдання сучасного світового університету: науково-дослідна робота, викладання, передача знань та міжнародна діяльність.

Важливим показником слугує найбільше в світі опитування про репутацію вузів, а також аналіз 50 мільйонів випадків цитувань, які порівнюють із середнім світовим числом цитувань для кожної конкретної галузі знань.

Цього році методика складання рейтингу була скоригована з тим, щоб університети, які приділяють особливу увагу мистецтву, гуманітарним і суспільним наукам, могли на рівних умовах змагатися з вузами, які спеціалізуються на точних науках і одержують більше фінансування.