ФРН заради виходу з кризи готова змінити базові угоди ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна готова змінити базові договори Європейського Союзу, якщо буде треба створити нові структури для подолання боргової кризи.

Мається на увазі посилення управління інтегрованими економіками, пояснює Радіо Свобода.

Меркель прибула вчора до Брюсселя для переговорів з членами Європейської Комісії про шляхи подолання кризи в єврозоні.

Того ж дня британський прем`єр-міністр Девід Кемерон заявив, що економіка його країни, а також Світовий банк постали перед такими ж серйозними загрозами, як у період кризи 2008 року. При цьому Кемерон зазначив, що Великобританія не дасть затягти себе в процес нескінченного фінансового порятунку єврозони, і закликав всі уряди ЄС скоротити витрати і жити за коштами.

У вівторок міністри фінансів 17 країн єврозони відклали до кінця місяця переведення Греції чергового траншу фінансової допомоги - через невиконання її урядом завдань щодо скорочення бюджетного дефіциту.