Іспанія приєдналася до протиракетної системи НАТО

Іспанія дала згоду на участь в європейській системі ПРО НАТО, повідомляє Reuters. Про укладання відповідної угоди у середу, 5 жовтня, на спільній прес-конференції оголосили прем`єр-міністр Іспанії Хосе Луїс РОДРІГЕС САПАТЕРО, Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН і міністр оборони США Леон ПАНЕТТА.

За словами Л.ПАНЕТТИ, чотири кораблі, оснащені американською системою оборони від балістичних ракет Aegis, будуть розміщені на базі ВМС Іспанії в місті Рота у провінції Кадіс.

Угода є частиною американської програми з ПРО, яка передбачає спочатку установку зенітних керованих реактивних снарядів на суднах у Середземному морі, а потім установку наземних систем ПРО у Румунії, Польщі і Чехії. Крім того, США вже уклали угоди про розміщення елементів ПРО з Туреччиною і Нідерландами.

Планується, що система європейської ПРО НАТО почне функціонувати у 2012 році, а повністю розгортання системи має бути закінчене до 2018 року. За заявою представників США, основне завдання системи ПРО - захист від ракетної загрози з боку таких країн, як Іран і Північна Корея, які мають власну ядерну програму.

Росія ж вважає розгортання системи ПРО в Європі загрозою національній безпеці, відзначає Лента.ру.