Лікаря, який видав бен Ладена, арештували за зраду

Пакистанська урядова комісія заявила, що Шакіла Афріді, обвинувачений у тому, що допоміг американській розвідці знайти Усаму бен Ладена, треба судити за державну зраду.

Пакистанська розвідка затримала Афріді ще в травні - одразу після вбивства лідера "Аль-Каїди" в результаті американської спецоперації в пакистанському місті Абботтабад, повідомляє Радіо Свобода.

Тоді представники США та Пакистану заявили, що доктор Афріді проводив у місті вакцинацію, щоб - за завданням ЦРУ - здобути зразок ДНК бен Ладена.

За повідомленнями, у Шакіла Афріді немає адвоката.