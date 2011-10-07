Лікаря, який видав бен Ладена, арештували за зраду
03:27, 07 жовтня 2011Світ
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Повідомлення з Пакистану
Пакистанська урядова комісія заявила, що Шакіла Афріді, обвинувачений у тому, що допоміг американській розвідці знайти Усаму бен Ладена, треба судити за державну зраду.
Пакистанська розвідка затримала Афріді ще в травні - одразу після вбивства лідера "Аль-Каїди" в результаті американської спецоперації в пакистанському місті Абботтабад, повідомляє Радіо Свобода.
Тоді представники США та Пакистану заявили, що доктор Афріді проводив у місті вакцинацію, щоб - за завданням ЦРУ - здобути зразок ДНК бен Ладена.
За повідомленнями, у Шакіла Афріді немає адвоката.
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