Російські мільярди в Венесуелі під загрозою краху

Віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін за розпорядженням прем`єр-міністра Володимира Путіна терміново вирушив до Венесуели. Опитані газетою "Коммерсант" експерти переконані, що бліцвізіт викликаний хворобою президента Уго Чавеса. Без його підтримки РФ ризикує втратити один з найбільших ринків зброї та багатомільярдні нафтові проекти.

За словами співрозмовників видання в апараті уряду, поїздка готувалася поспіхом - ще недавно вона не значилася в графіку віце-прем`єра. До підготовки візиту були залучені лише фахівці Мінпрому, Міненерго і МЗС РФ.

Москва вкрай стурбована станом здоров`я Чавеса, який вже багато місяців бореться з раком. "Наші проекти в Венесуелі проходять за активної підтримки Чавеса. Хочеться вірити, що він впорається з хворобою, але результат непередбачуваний", - заявило джерело газети в уряді.

Венесуела - другий у світі після Індії покупець російської зброї, портфель замовлень оцінюється в $ 6-7 млрд. Причому, значна частина поставок оплачується за рахунок російського кредиту в $ 2,2 млрд, про який Уго Чавес домовився з Москвою в 2009 році. У разі зміни влади Росія ризикує не тільки втратити контракти, а й не отримати гроші за поставлену Венесуелі зброю.

Великі ризики є і для п`ятьох найбільших нафтових компаній РФ ("Роснафта", "Газпромнафта", ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР і "Сургутнафтргаз"), які в рамках Національного нафтового консорціуму (ННК) готуються видобувати нафту на блоці Хунін-6 в нафтоносному поясі дельти Оріноко.

Ігор Сєчін, який очолює раду директорів ННК, оцінював обсяг російських інвестицій в проект у найближчі сім-десять років в $12 млрд. При цьому $600 млн з них Володимир Путін вже передав Уго Чавесу в 2010 році як бонус за підписання угоди. Ці контракти також можуть бути втрачені.