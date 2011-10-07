Лукашенко: У Білорусі немає економічної кризи

У Білорусі немає загальної економічної кризи, а є лише деякі проблеми на валютному ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на прес-конференції для російських ЗМІ.

«Я ніде не говорив про кризу. У нас виникли певні проблеми з валютою. Криза - це коли обвалюється все, і економіка насамперед. Коли в людей немає роботи і немає зарплати. ВВП Білорусі за минулий період зріс до рівня минулого року приблизно на 10%», - зазначив Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО вважає, що проблеми на валютному ринку і різка девальвація національної валюти викликані, насамперед, браком іноземної валюти.

«Але нам і "допомогли", звичайно, дуже, зокрема і російські ЗМІ, і деякі чиновники, яких сьогодні вже немає, які створювали навколо Білорусі ажіотаж. А ви знаєте, що таке чутки для національної валюти», - зазначив він.