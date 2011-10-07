Лукашенко каже, що різати не дасть й задарма віддавати не буде

Приватизація державних підприємств у Білорусі не заборонена, але це має відбуватися на вигідних умовах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це на прес-конференції в Мінську для представників російських ЗМІ заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

Він зазначив, що умови приватизації держпідприємств у Білорусі давно визначені, є план приватизації 244 підприємств.

«Ми не рахували, скільки ми можемо отримати, якщо продамо всю країну. Напевно, немало мільярдів доларів. Але перед нами така мета не стоїть. У нас приватизація не заборонена. Приватизувати можна будь-яке підприємство, але у нас точкова приватизація", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, 22 підприємства зі списку на приватизацію вже продано на аукціонах, більшість із них купили росіяни. Цього року на торги буде виставлено 180 підприємств.

«Приходьте. Відкрито ми ухвалили рішення. Нічого різати не будемо і безкоштовно продавати не будемо. Буде аукціон - приходьте купуйте", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.