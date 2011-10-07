Лукашенко: Білорусь протистоятиме кольоровим революціям

Білорусь готова протистояти навіть новим сценаріям «кольорових» революцій.

Як передає власний кореспондент у Республіці Білорусь, про це заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на прес-конференції.

«У Білорусь спробували підкинути революцію через соціальні мережі. Діяч, який управляв цими соціальними мережами, сидить у Польщі, спецслужбами охороняється й фінансується відомо ким. Збиралися 200-300 людей, плескали, мукали, кричали. Правда, зараз уже не мукають, напевно, холодно стало», - сказав Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що Білорусь готова протистояти спробам «кольорових» революцій.

«Ми повинні бути готові до цього. І як цьому протистояти, можемо поділитися - в нас є певний досвід», - сказав Президент.

Він також зазначив, що Захід намагається за гроші змінити лідерів білоруської опозиції.

«У нас у Білорусі немає опозиції, а є п`ята колона, оскільки вона утримується Заходом. Про що з ними можна говорити?! Зараз Захід намагається лідерів нашої опозиції змінити: одному - 50 тис. доларів, іншому - 70 тис. відкупних, тільки піди. На Заході розуміють, що ці лідери тут уже нічого не зроблять. Це хіба опозиція?! Це бізнесмени від політики, м`яко кажучи. Шарлатани, шахраї й пройдисвіти», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.