Біля берегів Норвегії затонуло судно
10:31, 08 жовтня 2011Світ
996 0
Людина зникла безвісти
Вантажне судно затонуло біля берегів Норвегії, один із трьох членів екіпажа вважається зниклим безвісти, передає агентство Рейтер з посиланням на представника Об`єднаного рятувального координаційного центру південної Норвегії Сив НАМОРК.
"Суховантаж Finnoey Glimt затонув на північ від міста Хаугезунд у 700 метрах від берега", - повідомила С.НАМОРК.
Судно, довжина якого 48 метрів, належало компанії Ryfylke Shipping і здійснювало рейси уздовж норвезького побережжя.
На відкритій палубі судна був екскаватор, інформації про інші вантажі немає, відзначила С.НАМОРК.
У пошуках зниклої безвісти людини беруть участь вертольоти, рятувальні судна і катери.
Причина інциденту з`ясовується.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter