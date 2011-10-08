Євросоюз розширює санкції проти білоруської влади

У зв’язку з подальшим погіршенням ситуації з правами людини в Білорусі Євросоюз має намір розширити санкції проти представників білоруської влади.

Про це повідомляє газета "Дзеркало тижня. Україна".

Штрафні заходи будуть прийняті ще до 16 відповідальних осіб - білоруських суддів і прокурорів, що брали участь у судовому переслідуванні опозиціонерів.

Відповідне рішення планується ухвалити під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі 10 жовтня. Одночасно буде продовжено термін дії санкцій стосовно інших 192 білоруських керівників і чиновників, у тому числі й президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

Країни ЄС поки не можуть домовитися про введення економічних санкцій, які дозволили б заморозити в ЄС майно підприємств, що фінансують білоруське керівництво. Німеччина готова підтримати такі заходи, проте цілий ряд інших країн ЄС виступає проти.