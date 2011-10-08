Киргизія викинула з ефіру CNN, ВВС і Euronews

У Киргизії на період виборчої кампанії тимчасово припинено ретрансляцію низки іноземних інформаційних телеканалів, зокрема, CNN, «Бі-Бі-Сі» і Euronews.

Як передає Газета.Ru, про це повідомила член створеного для моніторингу виборів Штабу громадського контролю Тату МАМБЕТАЛІЄВА.

Вона пояснила, що «блокування каналів здійснюється у зв`язку з тим, що компанії-ретранслятори не знають, яку інформацію їм блокувати».

Т.МАМБЕТАЛІЄВА нагадала, що в Киргизії діє закон, згідно з яким «під час проведення виборів ретрансляція зарубіжних теле- і радіопрограм випускається в запису, також забороняється ретрансляція теле- і радіопрограм, які поширюють інформацію, що порочить честь, гідність і ділову репутацію кандидатів».

Окрім припинення ретрансляції в кабельній мережі CNN, «Бі-Бі-Сі» і Euronews, цього тижня в Киргизії було заблоковано інформаційний російський телеканал РБК, казахський телеканал К+, замість них включено музичні або телеканали з фільмами, російський Перший канал мовить у запису із запізненням на годину від реального часу, у запису також транслюється радіо «Эхо Москвы».

Тим часом у розповсюдженому проміжному звіті місії спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ заявляється, що «ОБСЄ/БДІПЛ і Венеціанська комісія у свій спільній думці наголосили, що не існує легітимної підстави для такого обмеження (мовлення іноземних телеканалів), і що це не відповідає зобов`язанням ОБСЄ».