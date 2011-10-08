Президент Ємену вирішив піти у відставку

Президент Ємену Алі Абдалла САЛЕХ заявив, що піде з поста глави держави в найближчі дні, повідомляє РІА Новости, посилаючись на агентство Рейтер.

"Я збираюся залишити владу в найближчі дні", - цитує Рейтер слова президента.

Антиурядові виступи з вимогою відставки президента А.САЛЕХА, який перебуває при владі понад 30 років, тривають в Ємені з початку лютого. Силовики застосували зброю для розгону антиурядових акцій. За даними західних ЗМІ, за час народних заворушень у країні загинули сотні людей.

У середині вересня в Ємені зірвалися переговори з опозицією щодо виходу з політичної кризи відповідно до плану Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). Для переговорів А.САЛЕХ призначив свого заступника, у відповідь єменська опозиція відмовилася вести діалог, заявивши, що будь-які переговори без підпису президентом плану РСАДПЗ є марною тратою часу і спробою ввести в оману громадську думку.