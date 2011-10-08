Німець у Швейцарії натрапив на золотий самородок

Німецький турист на фешенебельному швейцарському курорті Кран-Монтана знайшов найбільший в історії Швейцарії золотий самородок, повідомляє Газета.Ru.со посиланням на французькі ЗМІ.

Турист з півночі Німеччини звернув увагу на блискучий булижник, прогулюючись уздовж гірської річки в районі однієї зі станцій відомого своїми готелями і магазинами гірськокліматичного курорту.

Він відніс камінь експерту, який підтвердив, що знайдений туристом камінь розміром 7 на 3,5 сантиметра – це справжній золотий самородок. Його вага становить 128,5 грамів, що на 5,5 грамів більше за найбільший в Швейцарії золотий самородок, який було знайдено в 1997 році в кантоні Граубюнден.

Вартість знахідки не повідомляється.

Знайденому золотому самородку в районі Кран-Монтана, де часто відпочивають знаменитості, зрадів не тільки німець, а й керівництво місцевого туристичного офісу. «Ця несподівана знахідка може посприяти розвитку туризму в регіоні», – заявив представник турбюро, зазначивши, проте, що справжня «золота лихоманка» може завдати шкоди місцевій красі.