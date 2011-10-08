На Манежній площі в Москві затримали 100 людей

Близько 100 осіб затримано за спробу провести несанкціоновану акцію у суботу на Манежній площі в Москві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МВС Росії по місту Москва.

«Московська поліція запобігла несанкціонованій акції на Манежній площі. Затримано близько 100 осіб, всі вони доставлені у відділення поліції для проведення профілактичних бесід», - сказано у повідомленні.

За інформацією прес-служби, у затриманих вилучено файєри, димові шашки, травматика і арматура.

Російська поліція підсилила заходи безпеки на Манежній площі, побоюючись можливих виступів фанатів у зв`язку зі смертю уболівальника ЦСКА 18-річного Андрія Урюпіна. Він помер на початку жовтня у Подольську після бійки біля місцевого нічного клубу, де, за свідченнями очевидців, його вдарив ножем громадянин Азербайджану. Слідство виключає націоналістичний мотив вбивства, стверджуючи, що азербайджанець заступився за свого російського друга, але батько загиблого в це не вірить. В Азербайджані заявили, що готові упіймати і видати вбивцю.

Довідка УНІАН. 11 грудня 2010 року на Манежній площі в Москві було побито декількох вихідців з Кавказу і Середньої Азії. Причиною безпорядків стало вбивство вихідцями з Кавказу уболівальника "Спартака" Єгора Сверідова.

Пізніше там сталися масові зіткнення більш як 5 тис. футбольних уболівальників і націоналістів з ОМОНом. В результаті затримано 65 осіб, травми різного ступеня тяжкості одержали більш як 30 осіб. Медична допомога було необхідна також восьми міліціонерам.

Правоохоронні органи порушили близько десяти кримінальних справ стосовно учасників безпорядків. Окрему справу порушено за фактом застосування насильства щодо міліції.

У даний час у Москві проходить судять п`ятьох осіб, які брали участь у безпорядках. Вони обвинувачуються в закликах до масових безладів, хуліганстві, провокуванні ненависті або ворожнечі, застосуванні насильства стосовно представника влади і залученні неповнолітнього до вчинення злочину.